TCG Anadolu, Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ayrıldı Doğu Akdeniz'de seyreden Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu, dün test için geldiği Mersin'in Silifke ilçesinden ayrılarak, denize açıldı.

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İHA

TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) savaş gemisi olarak görev yapıyor.

Doğu Akdeniz'de seyreden Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu dün Mersin'in Silifke ilçesine geldi. Burada Taşucu Limanı'na demir attı.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun, Taşucu Limanı'na test için geldiği öğrenildi.

TCG Anadolu, Akdeniz'deki seyri kapsamında Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan bir günlük aradan sonra ise ayrıldı.

TCG Anadolu'nun özellikleri

TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

Uçuş güvertesinde 10 helikopter konuşlandırılabilecek

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek.

Gemi, 1.223 personele ev sahipliği yapacak.

Gemide ayrıca tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)