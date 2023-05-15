TCG Anadolu, planlı tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor

Türkiye, hayata geçirilen yerli ve milli projelerle gurur dolu günler yaşıyor.
Sağlıktan teknolojiye, enerjiden savunma sanayiye gerçeğe dönüşen hayaller, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor.
Bunlardan biri de yeni 'amiral gemisi' olarak nitelendirilen TCG Anadolu.
10 Nisan'da Türk donanmasının hizmetine giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, ziyarete açılarak yoğun ilgi gördü.
İstanbul ve İzmir'de ilgiyle karşılandı
İlk olarak İstanbul'da Sarayburnu Limanı'nda demirlenen gemi, 7'den 70'e tüm vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.
17-23 Nisan tarihleri arasında toplam 140 bin aşkın vatandaş, kilometrelerce uzanan kuyruğa girerek gemiyi yakından gördü.
Ardından 3 Mayıs'ta da İzmir'e demirlenen TCG Anadolu, burada da beklenen ilgiyi gördü.
"Tatbikata katılıyor"
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin tatbikata katılacağı belirtilerek şöyle denildi:
İstanbul ve İzmir’de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG ANADOLU, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir’den ayrılıyor.
Yerli ve millî savunma sanayimizde elde edilen büyük başarı ile ulaşılan seviyenin somut ve muhteşem bir göstergesi olan TCG ANADOLU’ya İstanbul ve İzmir’de büyük teveccüh gösteren asil milletimize en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.