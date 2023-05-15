TCG Anadolu, planlı tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor Milli savunma Bakanlığı, önce ;İstanbul ardından İzmir'de demirlenen 10 Nisan'da Türk donanmasının hizmetine giren TCG Anadolu'nun tatbikata katılacağını ve bu nedenle İzmir’den ayrılacağını açıkladı.

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Türkiye, hayata geçirilen yerli ve milli projelerle gurur dolu günler yaşıyor.

Sağlıktan teknolojiye, enerjiden savunma sanayiye gerçeğe dönüşen hayaller, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Bunlardan biri de yeni 'amiral gemisi' olarak nitelendirilen TCG Anadolu.

10 Nisan'da Türk donanmasının hizmetine giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, ziyarete açılarak yoğun ilgi gördü.

İstanbul ve İzmir'de ilgiyle karşılandı

İlk olarak İstanbul'da Sarayburnu Limanı'nda demirlenen gemi, 7'den 70'e tüm vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

17-23 Nisan tarihleri arasında toplam 140 bin aşkın vatandaş, kilometrelerce uzanan kuyruğa girerek gemiyi yakından gördü.

Ardından 3 Mayıs'ta da İzmir'e demirlenen TCG Anadolu, burada da beklenen ilgiyi gördü.

"Tatbikata katılıyor"

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin tatbikata katılacağı belirtilerek şöyle denildi: