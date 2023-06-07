TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntüleri paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntülerini paylaştı.

AA

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, denizlerde Türkiye'nin gücüne güç katacak olan TCG Anadolu milletin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 1-4 Haziran'da gerçekleştirilen deniz eğitimlerinin görüntüleri paylaşıldı.

Görüntüler paylaşıldı

Videoda, Türk savaş gemilerinin, karada belirlenen noktaları tam isabetle vurduğu ve Mehmetçik'in helikopterlerle denize indiği anlar yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntülerinin de bulunduğu videoda, Chinook tipi bir helikopterin TCG Anadolu'ya inişine de yer verildi.

Karaya çıkarma yapılma görüntüleri verildi

Videoda, TCG Anadolu'dan helikopterle personel taşındığı, zırhlı amfibi hücum araçları (ZAHA) ile karaya çıkarma yapıldığı anlar ile yangın söndürme ve ilk yardım faaliyetleri de gösterildi.