TCG Anadolu'yu 17 Nisan'dan bu yana 92 bin 317 kişi ziyaret etti

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akınına uğradı.
Gemi, Sarayburnu Limanı’na demirleyerek 17 Nisan pazartesi günü vatandaş ziyaretine açılmıştı.
Gemiye ilk günden itibaren 92 bin 317 ziyaretçi
Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti.
İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemiyi son günü 18 bin 43 kişi ziyaret etti.
TCG Anadolu ziyarete açıldığı ilk günden itibaren toplam 92 bin 317 tarafından kişi tarafından ziyaret edildi.
Karadeniz'in ardından İzmir'e gidecek
Dün limandan demir alarak İstanbul Boğazı’nda bir süre seyreden gemi, Karadeniz'e geçti.
TCG Anadolu, Karadeniz'in ardından İzmir'e gidecek.
TCG Anadolu'nun özellikleri neler?
TCG Anadolu gemisi özellikleri yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamalara göre araç güvertelerinde 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 13 tank, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak bulunuyor. Yani gemi toplamda 94 araç taşıyabilmekte.
Ayrıca TCG Anadolu gemisinin uçuş güvertesinde 10 helikopter ya da 11 adet SİHA konuşlandırılabileceği bilgisi de yer aldı.
Söz konusu açıklamalara göre hangarda da 19 helikopter ya da 30 SİHA taşınmış olabilecek. TCG Anadolu gemisinde tam teşekküllü hastane de bulunuyor. Sağlık konusunda başarılı olduğu bilinen gemide 2 ameliyathane de yer almakta.
TCG Anadolu'nun diğer özellikleri ise şöyle;
Geminin azami yüksekliği: 58 metre
Ağır yük garajı: 1.410 m²
Hafif yük garajı: 1.880 m²
Gemi havuzu: 1.165 m²
Maksimum süratı: 21 knots
Hareket siası: 9.000 mil
Hangar: 900 m²
Uçuş güvertesi: 5.440 m²
Savaş uçağı kapasitesi: 6 tane savaş uçağı
Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 tane T-129 Atak