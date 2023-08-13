TCG Fatih Fırkateyni, sondaj gemilerine refakat ediyor TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'de enerji arayan sondaj gemileri Kanuni, Yavuz ve Fatih'e eşlik ediyor.

AA

Türkiye enerji arayışlarına Batı Karadeniz'in kıyılarında doğalgaz sondaj gemileri ile devam ederken gemilere TCG Fatih Fırkateyni de eşlik etti.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Fatih Fırkateyni'nin, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih gemilerine refakat ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

TCG Fatih, Karadeniz Uyumu Harekatı görevi kapsamında, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimize refakat etti.

Paylaşımda TCG Fatih'in fotoğraflarına da yer verildi.