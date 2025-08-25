TCG Kınalıada, Bingazi'de

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada gemisinin Libya’nın Bingazi Limanı’na ziyarette bulunduğunu duyurdu. Ziyaret kapsamında, çeşitli deniz ve askeri yetkililerle temaslar gerçekleştirildi.

PASSEX KOORDİNASYON TOPLANTISI

Ziyaret sırasında Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda, Bingazi Deniz Üs Komutanı Yardımcısı, Harekât Başkanı, Başçarkçı ve Libya Ulusal Ordusu Deniz Kuvvetleri gemi komutanları ile birlikte PASSEX (Birlikte Seyir Tatbikatı) koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya toplam 16 deniz kuvvetleri personeli katıldı.

TCG KINALIADA'NIN İMKAN VE KABİLİYETLERİ TANITILDI

Toplantının ardından TCG Kınalıada, misafirlere gezdirilerek geminin imkân ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.

TCG Kınalıada, ziyaretini tamamlayarak limandan ayrılırken Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda, Libya Ulusal Ordusu personeli, Türk Deniz Kuvvetleri Temsilcisi Tümamiral Hüseyin Tığlı, Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu ve Libya Silahlı Kuvvetleri ile Deniz Askerî Ataşesi tarafından uğurlandı.