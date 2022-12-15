TCK 53. Madde: Siyasi yasak nedir, neleri kapsar?

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava sonucunda siyasi yasak aldı. Peki siyasi yasak nedir, ne anlama gelir? İşte sonuçları...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin dönemin YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla yargılandı.

İmamoğlu, dava sonucunda İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, İmamoğlu'na "siyasi yasak" sonucunu doğuran Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinin de uygulanmasına karar verdi.

Ceza, bir yılın üzerinde olduğu için İmamoğlu'na aynı zamanda siyasi yasak maddesi uygulanacak. Ancak bunun için kararın istinaf ve Yargıtay aşamalarından geçip kesinleşmesi gerekiyor.

Peki siyasi yasak nedir? Siyasi yasak neleri kapsar? Siyasi yasaklı ne demek? İşte TCK 53. Maddesi ve detaylar...

Siyası yasak nedir?

Türkiye'de mevzuatta yer alan, ''Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler” düzenlemesiyle ilgili; siyaset yasağı konulan kişiler, hiçbir partiye üye olamıyor.

Kapsamı

Madde 53-(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…)

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.