TCMB toplantı takvimi: Ağustos ayında Merkez Bankası faiz kararı toplantısı yapılacak mı?

Ekonomi gündemini yakından takip eden pek çok kişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ağustos ayında faiz kararı toplantısı yapıp yapmayacağını merak ediyor.

TCMB'nin bu yıl 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklaması beklenirken faiz kararı toplantılarının hangi tarihlerde yapılacağı yakın markaja alınmış durumda.

TCMB tarafından açıklanan faiz kararlarıyla birlikte yatırımlarına yön veren yatırımcılar Merkez Bankası tarafından yapılacak olan ağustos ayı faiz kararı toplantısının ne zaman yapılacağı konusundaki araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

Peki, Ağustos ayında Merkez Bankası faiz kararı toplantısı yapılacak mı?

TCMB FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Para Politikası Kurulu PPK takvimine göre bir sonraki faiz kararı 11 Eylül Perşembe günü açıklanacak.

Takvime göre ağustos ayı içerisinde faiz kararı açıklanmayacak.

TCMB PPK TOKLANTI TAKVİMİ 2025-2026

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026