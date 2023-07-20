TDK bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi Türkçe Sözlük'ün 12. baskısında bazı sözcüklerin yazımı değiştirildi. Buna göre artık unvan yerine ünvan, çi börek yerine çiğ börek, kayyum yerine kayyım, horon vurmak yerine horon tepmek yazılacak.

ensonhaber.com

Türk Dil Kurumu (TDK) bazı sözcüklerde yeni bir düzenlemeye gitti.

Türkçe Sözlükte 82 bin 235 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip.

Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunurken, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor.

TDK, Türkçe Sözlük'ün 12. baskısı ile birlikte yazım düzenlemelerini aktardı.

İşte o sözcüklerden bazıları;

Kayyum (eski)- Kayyım (yeni)

Unvan (eski)- Ünvan (yeni)

Çiğ börek (eski)- Çi biren (yeni)

Doğubeyazıt (eski)- Doğubayazıt (yeni)

Horon vurmak (eski)- Horon tepmek (yeni)

Yeşilzeytin (eski)- Yeşil zeytin (yeni)

Marmara Ereğlisi (eski)- Marmaraereğlisi (yeni)

Yakan top (eski)- Yakantop (yeni)

Kümeden düşmen (eski)- Küme düşmek (yeni)

Yeşilsoğan (eski) - Yeşil soğan (yeni)

Sultan efendi (eski)- Sultanefendi (yeni)- Anlamı: Osmanlıda padişahların kızlarına ve kız kardeşlerine verilen ünvan.

Akzambak (eski)- Ak zambak (yeni)

Yeşilbiber (eski)- Yeşil biber (yeni

Boy bos (eski)- Boy pos (yeni)

Pilili (eski) - Pileli (yeni)

Yürük (eski) - Yörük (yeni)