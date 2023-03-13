TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Parlamenter sistemden yanayız Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi olarak parlamenter sistemi desteklediklerini söyledi. TDP Lideri, ittifak konusuna da değindi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yaklaşan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili konuştu.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tüm yetkilerin cumhurbaşkanına verildiğini söyledi.

Parlamenter sisteme destek mesajı

Parti olarak parlamenter sistemi desteklediklerini söyleyen Sarıgül, şöyle devam etti:

Türkiye Değişim Partisi olarak parlamenter sistemden yanayız. Bir kişinin tek başına koskoca bir ülkeyi yönetmesini doğru bulmuyoruz. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Meclis, bağımsız yargı istiyoruz.



Bürokrasi hata yapma korkusuyla hiçbir şey yapmıyor, sorumluluk almıyor, inisiyatif kullanamıyor. Sistem sadece Sayın Erdoğan talimat verirse çalışıyor.

"Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ölüm aylığı bağlanmalı"

Öte yandan Sarıgül, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılması gereken çalışmaların başarıyla yönetilemediğini iddia etti.

Sarıgül, deprem bölgelerindeki esnafa, çiftçiye kredi değil, hibe desteği verilmesi, depremzedelerin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarıyla elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçlarının silinmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

Yapılacak konut ve iş yerleri depremzedelere bedelsiz verilmelidir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına koşul aranmaksızın ölüm aylığı bağlanmalıdır. Depremde yaralanan veya engelli hale gelen vatandaşlarımıza özel hastaneler dahil olmak üzere tedavi, ilaç, protez, araç ve gereçlerin ücretsiz verilmesi şarttır.

"Bazıları hangi ittifakta olduğumuzu soruyor"

İttifak konusuna da değinen TDP Lider, sözlerini şu şekilde tamamladı: