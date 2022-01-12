Tedbirler masada! Yeniden kapanma olacak mı? Vakalar 75 bine dayandı...

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Tedbirlerin masada olduğu toplantının sonucu merakla bekleniyor. Peki yeniden kapanma olacak mı? İşte detaylar...

Dünyanın 2 yıla yakın süredir mücadele ettiği koronavirüs, aşı ve tedbirlere rağmen yayılmaya devam ediyor.

5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Koivd-19, şimdi de Omicron varyantıyla tehlike saçıyor.

Yeni varyantın da etkisiyle Türkiye'de vaka sayıları 75 bin seviyelerine çıkarken, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor.

Birçok uzman AVM ve kapalı alanlara aşı şartı getirilmesi çağrısında bulunurken, kurulun gündeminde yeniden kapanma olup olmadığı merak konusu.

Peki kısıtlamalar geri gelecek mi? Yeniden kapanma olacak mı? İşte gündemdeki tedbirler...

VAKA 75 BİNE DAYANDI

Tüm dünya koronavirüsün mutasyona uğramış hali Omicron varyantı ile mücadele ediyor.

Pek çok ülke tedbirlere geri dönerken Türkiye'deki yayılma hızı da endişe verici durumda.

Son 24 saatte 430 bin 253 koronavirüs testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 39 bin 226 oldu.

YENİDEN KAPANMA OLACAK MI?

Vatandaşlar, "Yeniden kapanma olur mu?" sorusunu sık sık gündeme getiriyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okulların kapanması dahil herhangi bir kapanma tedbiri düşünmüyoruz. Çünkü aşı var" demişti.

Tam kapanma yerine tedbirlerin sıkılaştırılması öngörülüyor.

TOPLU ETKİNLİKLERE AŞI ŞARTI

Toplantıda da korkutan vaka artışı ve önleme tedbirleri ele alınacak.

Uzmanların büyük bir kısmı vaka sayısının daha da artabileceği endişesi taşırken; AVM, restoran ve konserlere girişte mutlaka 3. aşı şartı getirilmesi gerektiği fikrinde hemfikir.

YERLİ AŞIDA SON DURUM

Öte yandan ülke genelindeki aşılama çalışmalarındaki son durum da kurul tarafından değerlendirilecek.

Her fırsatta vatandaşlara hatırlatma dozu çağrısı yapan Bilim Kurulu üyeleri aynı zamanda yerli aşı TURKOVAC tarafındaki son gelişmeleri görüşecek.

Toplantının ardından alınan kararlar yazılı açıklama ile kamuoyuna duyurulacak.