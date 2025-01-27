30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki yemin krizi, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Mezun olan teğmenlerin resmi yeminin yanında, kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları eşliğinde farklı bir yemin metni okumasıyla başlayan tartışmalar, alevlenerek büyüdü ve karar haftasına girildi.
İHRAÇLARI GÜNDEMDE
Disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmada teğmenlerin ihracı gündemde.
DİSİPLİN SÜREÇLERİ TAMAMLANDI
Haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek disiplin süreci, 16 Ocak tarihinde tamamlandı.
Gerekçeli kararın açıklanması için belirlenen 10 günlük süreyse doldu.
KARAR BU HAFTA AÇIKLANACAK
Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın onayına sunulacak kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.
Teğmenler ve komutanlar, haklarında ihraç kararı çıkması durumunda dosyaları idari yargıya götürebilecek.
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