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30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki yemin krizi, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Mezun olan teğmenlerin resmi yeminin yanında, kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları eşliğinde farklı bir yemin metni okumasıyla başlayan tartışmalar, alevlenerek büyüdü ve karar haftasına girildi.

İHRAÇLARI GÜNDEMDE

Disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmada teğmenlerin ihracı gündemde.

DİSİPLİN SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

Haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek disiplin süreci, 16 Ocak tarihinde tamamlandı.

Gerekçeli kararın açıklanması için belirlenen 10 günlük süreyse doldu.

KARAR BU HAFTA AÇIKLANACAK

Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın onayına sunulacak kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

Teğmenler ve komutanlar, haklarında ihraç kararı çıkması durumunda dosyaları idari yargıya götürebilecek.

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Adile Topçu
Editor