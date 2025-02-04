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Haber Merkezi

Geçtiğimiz yaz Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreni büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kılıçlı yemin sonrası 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında ihraç kararı verildi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Kılıçlı yemin töreni sonrasında 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında verilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç kararının ayrıntılı gerekçesi belli oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) oy çokluğuyla aldığı kararda, teğmenlerin, TSK’yı tartışılır hale getirerek, "Toplumda ayrışmaya sebep oldukları ve ordunun vatan millet Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden oldukları" belirtildi.

ASKERİ DİSİPLİNE VURGU YAPILDI

Kararda, TSK’nın tartışılmasına neden olabilecek protest bir davranışın disiplinsizlik olarak kabul edileceğine dikkat çekilirken, "Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünü amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini de azaltan bir davranış olacaktır." gerekçesine yer verildi.

DAVA AÇILACAK

Teğmenlerle ilgili gerekçeli karar açıklanırken, ihraç kararının yazılı olarak tebliğ edilmesi bekleniyor.

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarına" karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

Teğmenlerin avukatları, kararın yazılı tebliğinin ardından konuyu İdare Mahkemesine taşıyacak, teğmenlerin TSK’dan ayırma disiplin cezası ile cezalandırılması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istenecek.

TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Teğmenler ihraç kararının kesinleşmesinin ardından idareye tazminat da ödemek zorunda kalacak.

EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAYACAKLAR

Askeriyeden ayrılacaklara ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelik, her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, Devlet tarafından yapılan masraflar, yönetmelikte yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak tazminat olarak ödettirilmesini öngörüyor.

Bu nedenle teğmenlerden de eğitim, öğrenim giderinden doğan alacaklar faiziyle tahsil edilecek.