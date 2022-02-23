Yeni yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içine alarak İstanbul'u Ege'nin kuzeyine bağlayacak projenin Tekirdağ-Çanakkale otoyol bölümü, paramotor paraşüt ile havadan çekildi.

Bir uçtan bir uca ulaşımı günden günden hızlanan Türkiye'nin en önemli yol projelerinden biri de Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu.

2022 yılında hizmete açılması hedeflenen Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bünyesinde yer alan otoyol, paramotor paraşütle havadan görüntülendi.

İstanbul'u Çanakkale'ye bağlayan ve devamında Kuzey Ege'ye kadar ilerleyecek olan prestij proje, paramotor paraşütü Yılmaz Özkaya'nın çekimiyle daha net göründü.

2 SAATLİK UÇUŞLA SON DURUMU KAYDETTİ

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan Yılmaz Özkaya, paramotorla 2 saatlik uçuş yaparak Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun son durumunu kayıt altına aldı.





"UÇTUĞUM BÖLGEDEKİ YATIRIMLARI GÖRÜNTÜLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan, yamaç paraşütü ve paramotor pilotu aynı zamanda gazeteci Yılmaz Özkaya, projenin 55 kilometrelik kısmını görüntüleyerek, “10 yılı aşkın süredir paramotorla uçuyorum. Uçtuğum bölgeleri ve oralardaki yatırımları, elimden geldiğince görüntülemeye çalışıyorum.





"OTOYOL GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL OLMUŞ"

Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu’nu da çalışmaların başladığı günden beri zaman zaman görüntüledim. Son olarak da açılışa hazır halini kayda aldım. Otoyolun, Gelibolu-Bolayır / Malkara-Ahievren arasındaki yaklaşık 55 kilometrelik bölümünün son durumunu, Çimpe Kalesi’nden kalkıp, Ahievren’e indiğim 2 saatlik uçuşla elimden geldiğince görüntüledim. 18 Mart 2022’de, 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte açılacak otoyol, gerçekten çok güzel olmuş. İnşallah, güzel yolculuklara vesile olur. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu, paramotor paraşütle görüntülendi VİDEO



CUMHURBAŞKANI ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Yap- İşlet- Devret Projesi 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu kesimi 89 kilometrelik otoyol projesinin yaklaşım viyadükleri dahil olmak üzere 4,6 kilometresi 1915 Çanakkale Köprüsü, kalan 84,4 kilometrelik kesimi ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol kesimini oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da övgüyle bahsettiği büyük projede İstanbul'dan yola çıkıp Avrupa yakasından devam edildiğinde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye, oradan da İzmir'e kadar ulaşmak mümkün olacak.



