Euro
15.67
0.18%
Dolar
13.80
-0.02%
Altın
839.36
-0.51%
Borsa
2038
1.03%
Bitcoin
539.904
4.53%
BTXN Coin
39.96
4.55%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C
    Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu, paramotor paraşütle görüntülendi

    Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu, paramotor paraşütle görüntülendi

    Yeni yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içine alarak İstanbul'u Ege'nin kuzeyine bağlayacak projenin Tekirdağ-Çanakkale otoyol bölümü, paramotor paraşüt ile havadan çekildi.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bir uçtan bir uca ulaşımı günden günden hızlanan Türkiye'nin en önemli yol projelerinden biri de Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu.

    2022 yılında hizmete açılması hedeflenen Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bünyesinde yer alan otoyol, paramotor paraşütle havadan görüntülendi.

    İstanbul'u Çanakkale'ye bağlayan ve devamında Kuzey Ege'ye kadar ilerleyecek olan prestij proje, paramotor paraşütü Yılmaz Özkaya'nın çekimiyle daha net göründü.

    2 SAATLİK UÇUŞLA SON DURUMU KAYDETTİ

    Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan Yılmaz Özkaya, paramotorla 2 saatlik uçuş yaparak Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun son durumunu kayıt altına aldı.

    Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu, paramotor paraşütle görüntülendi #1

    "UÇTUĞUM BÖLGEDEKİ YATIRIMLARI GÖRÜNTÜLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

    Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan, yamaç paraşütü ve paramotor pilotu aynı zamanda gazeteci Yılmaz Özkaya, projenin 55 kilometrelik kısmını görüntüleyerek, “10 yılı aşkın süredir paramotorla uçuyorum. Uçtuğum bölgeleri ve oralardaki yatırımları, elimden geldiğince görüntülemeye çalışıyorum.

    Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu, paramotor paraşütle görüntülendi #2

    "OTOYOL GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL OLMUŞ"

    Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu’nu da çalışmaların başladığı günden beri zaman zaman görüntüledim. Son olarak da açılışa hazır halini kayda aldım. Otoyolun, Gelibolu-Bolayır / Malkara-Ahievren arasındaki yaklaşık 55 kilometrelik bölümünün son durumunu, Çimpe Kalesi’nden kalkıp, Ahievren’e indiğim 2 saatlik uçuşla elimden geldiğince görüntüledim. 18 Mart 2022’de, 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte açılacak otoyol, gerçekten çok güzel olmuş. İnşallah, güzel yolculuklara vesile olur. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

    Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu, paramotor paraşütle görüntülendi VİDEO

    Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu, paramotor paraşütle görüntülendi #3

    CUMHURBAŞKANI ÖVGÜYLE BAHSETTİ

    Yap- İşlet- Devret Projesi 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu kesimi 89 kilometrelik otoyol projesinin yaklaşım viyadükleri dahil olmak üzere 4,6 kilometresi 1915 Çanakkale Köprüsü, kalan 84,4 kilometrelik kesimi ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol kesimini oluşturuyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da övgüyle bahsettiği büyük projede İstanbul'dan yola çıkıp Avrupa yakasından devam edildiğinde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye, oradan da İzmir'e kadar ulaşmak mümkün olacak.

    Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu, paramotor paraşütle görüntülendi #4

    Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu, paramotor paraşütle görüntülendi #5

    Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu, paramotor paraşütle görüntülendi #6

    Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu, paramotor paraşütle görüntülendi #7


    İlginizi Çekebilir

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Bilinçsiz kullanılan vitaminler ve takviyeler, çocukları hasta ediyor
    Sağlık

    Bilinçsiz kullanılan vitaminler ve takviyeler, çocukları hasta ediyor

    Jeff Flake'den Türkiye'nin Ukrayna kararına destek
    Gündem

    Jeff Flake'den Türkiye'nin Ukrayna kararına destek

    Görüş Bildir