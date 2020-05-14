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    Tekirdağ il sınırında koronaya rağmen araç yoğunluğu

    Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
    • İHA
    • 14.05.2020 - 21:27
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    Tekirdağ il sınırında koronaya rağmen araç yoğunluğu

    Tekirdağ'a gitmek isteyen ve Tekirdağ'dan İstanbul'a dönen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

    Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

    Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu- İZLE

    TEK TEK DURDURULUP KONTROL YAPILDI, SÜRÜCÜLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

    Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak evrak kontrolü yaptı. Ekipler, vatandaşların ateşini de ölçtü.

    Polis ekiplerinin kontrolünde araç geçişleri sağlandı. Evrakları olmayan vatandaşların geçişine izin verilmedi.

    Oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu kameralara yansıdı.

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