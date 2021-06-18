Müsilajdan temizlenen Tekirdağ sahillerinde, yağış ve rüzgarın etkisiyle yeniden müsilaj görülmeye başlandı.

Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmak için 'Marmara Denizi Eylem Planı' hayata geçirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çalışmaları yakından takip ederek, Twitter üzerinden bilgilendirme yapıyor.

Başlatılan seferberlik kapsamında denizler temizleniyor.

Ancak son zamanlarda etkili olan sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle temizlenen müsilaj geri dönüyor.

KÜÇÜK TEKNELER DENİZE AÇILAMADI

Tekirdağ kıyılarında yağış ve rüzgarın etkisiyle, müsilajdan temizlenen Tekirdağ sahilleri bugün yeniden müsilajın etkisi altına girdi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağı salya ile kaplanırken, küçük tekneler denize açılamadı.

Tekirdağ sahilleri yeniden müsilajla kaplandı VİDEO

"SALYA TEKRAR GERİ DÖNDÜ"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "34 gün rüzgârlı havayla salya dediğimiz kaykay açığa sürüklendi. Dünden bu yana lodosun esmesiyle beraber salya tekrar limanımıza giriş yaptı.

Bu akşamdan itibaren yağmurun yağmasıyla ve havanın karaya esmesiyle beraber tekrar limanımızı terk edecek ama bu bitmiş değildir, zamanla olacak inşallah. Bir süre sonra tamamen bitmesini ümit ediyoruz" dedi.