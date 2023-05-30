Tekirdağ ve 5 il için sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısında bulundu. Bu iller; Tekirdağ, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman.

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Tekirdağ, Elazığ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Alınan bilgilere göre saat 14.24'te Tekirdağ'da gök gürültüleri şiddetini artırarak duyulmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen yağışlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Dikkatli ve tedbirli olunmalı"