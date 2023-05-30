Tekirdağ ve 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Tekirdağ, Elazığ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Alınan bilgilere göre saat 14.24'te Tekirdağ'da gök gürültüleri şiddetini artırarak duyulmaya devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen yağışlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Dikkatli ve tedbirli olunmalı"
Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki 2 saatlik periyotta Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.