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İHA

Tekirdağ Çorlu'da Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Orion ışıklardan İstanbul istikametine seyreden bir otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptı. Sürücüyü fark eden trafik polisi otomobilin peşine düştü.

Çevre yolu Yeni Sanayi mevkiinde trafik polisi tarafından durdurulmak istenen otomobil, polis otosuna çarptı.

Kaza maddi hasarla atlatılırken, sürücü S.G.'nin yapılan kontrollerinde 4.21 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücünün, "Çarpmadım" diyerek kendini savunması ise dikkat çekti.

Gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem başlatıldı. S.G.'nin ehliyetine 6 ay geçici süreyle el konulurken, toplam 13 bin lira para cezası kesildi.