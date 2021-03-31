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    Tekirdağ'da Atatürk heykellerini boyayan saldırgan yakalandı

    Önemli gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı" diyerek duyurdu.
    • AA
    • 31.03.2021 - 07:41
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 08:29
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    Tekirdağ'da Atatürk heykellerini boyayan saldırgan yakalandı

    Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk heykeline ve okulun duvarına, geçtiğimiz günlerde hakaret içerikli yazılar yazılmıştı.

    Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri yazıları silmişti.

    Saldırı ile ilgili Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verilerek suç duyurusunda bulunulurken, Tekirdağ Valiliği de Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyla ilgili araştırma başlatıldığını açıklamıştı.

    BAŞKA OKULLARDA DA SALDIRILAR OLDU

    Bu arada CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da, Marmara Ereğlisi'ndeki Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'nun yanı sıra Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesi’nde de Atatürk büstlerine saldırılar olduğunu belirtmişti.

    Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Aygun, “Anlaşılan o ki örgütlü bir saldırı ile karşı karşıyayız.” demişti.

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    BAKAN SOYLU: TÜRK POLİSİ YAKALAR

    Aradan geçen 2 günün ardından o saldırgan yakalandı. Önemli gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından duyurdu.

    Bakan Soylu, “Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış… İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer. Türk polisi yakalar.” diye yazdı.

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    Tekirdağ da Atatürk heykellerini boyayan saldırgan yakalandı #3

    Tekirdağ da Atatürk heykellerini boyayan saldırgan yakalandı #4

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