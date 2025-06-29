Tekirdağ'da karaya oturan gemi açığa çekiliyor

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmekte olan Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki ticari gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya yaklaşık 30 metre mesafe ve 1 metre derinlikte de karaya oturdu.

Tekirdağ'da Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ekiplerinin koordinasyonunda sürüyor.

RÖMORKÖRLER DEVREDE

Öte yandan, geminin bulunduğu yerden yüzdürülmesi için Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GEMİDE 22 PERONEL VAR

Gemide bulunan 22 personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yardım talebinde bulunmadıkları öğrenildi.

DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMADI

Geminin bölgede herhangi bir deniz kirliliğinin oluşmadığı bildirildi.

İDARİ TAHKİKAT SÜRÜYOR

Liman Başkanlığı'nın, gemi acentesiyle irtibat halinde olduğu ve idari tahkikat başlattığı belirtildi.