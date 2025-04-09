Tekirdağ’da mezbahalarda geniş çaplı hijyen denetimi

İHA

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerin katılımıyla mezbahalarda geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde mezbahanelerin teknik yapısı, personel hijyeni, işletme padokları, kesim salonları, sakatat bölümleri ve soğuk hava depoları detaylı şekilde incelendi.

TÜM DETAYLAR KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde ayrıca, kamera sistemlerinin tüm alanları görecek şekilde çalışır durumda olup olmadığı da kontrol edildi.

Gerekli belgelerin eksiksiz şekilde sunulup sunulmadığı da denetim kapsamına alındı.

UYARI VE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Mezbaha sorumlularına genel ve özel hijyen kuralları, ekipman kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Tespit edilen eksiklikler için uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, yapılan çalışmaların güvenilir ve izlenebilir bir gıda zinciri oluşturma hedefiyle sürdürüldüğünü vurguladı.