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    Tekirdağ'da simit fırınında gezinen fare kamerada

    Çerkezköy ilçesinde simit fırınındaki ürünlerin üzerinde gezinerek beslenmeye çalışan fare, anbean vatandaş kameralarına yansıdı.
    • 05.01.2023 - 11:01
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    Tekirdağ'da simit fırınında gezinen fare kamerada

    Tekirdağ'da bulunan simit fırınında, şoke eden görüntüler kaydedildi.

    Çerkezköy ilçesi Öztrak Caddesi’nde bulunan bir simit fırınında kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünlerin üzerinde gezmeye başladı.

    Kameralara yansıdı

    Fırındaki simit hamurunun üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o an çevreden geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

    Tekirdağ'da simit fırınında gezinen fare kamerada

    Sabah simit üretimine devam ettiler

    Geceden olayın ihbar edilmesine rağmen zabıta ekiplerinin simit fırınına müdahale etmemesi ve fırının bu sabah halen faaliyetlerine devam etmesi ise tepkilere neden oldu.

    İHA'nın haberine göre, osyal medyada sıklıkla paylaşılan görüntülere kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

    Tekirdağ da simit fırınında gezinen fare kamerada #1


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