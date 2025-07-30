Tekirdağ'da su krizi vatandaşları mağdur ediyor: Tanker ve çeşme önlerinde kuyruk oluştu

Tekirdağ'da su krizi devam ediyor.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ve Marmaraereğlisi'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlar, yaklaşık bir aydır susuzlukla mücadele ediyor.

TANKER VE ÇEŞMELERİN ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

Kentin bazı mahallelerine su verilmesine karşın söz konusu iki bölgede halk, hala tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya giriyor.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların uzun kuyruklarda bidonlarıyla beklediği görüldü.

BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ

Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda "Su yok, sabır da kalmadı" şeklinde ifadeler yer aldı.

PATLAYAN BORULARDAN TONLARCA SU AKTI

Öte yandan susuzluk nedeniyle sıkıntı yaşanan mahallelerde bazı sokaklarda patlayan borulardan boşa akan tonlarca su, görenleri hayrete düşürdü.

Vatandaşlar bu görüntüler karşısında adeta isyan etti.

SU İHTİYACI NEDENİYE İSTANBUL YÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Yaşanan su krizi nedeniyle birçok hanede temizlik, hijyen ve içme suyu ihtiyacı ciddi sorun haline gelirken, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunması talep edildi.

Su sorunu nedeniyle birçok yazlıkçının şehirden ayrıldığı ifade edilirken, sadece hafta sonu değil hafta içi de Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafikte yoğunluk olduğu gözlendi.