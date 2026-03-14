Tekirdağ'da Türkmenli Barajı'nda sevindiren artış

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Türkmenli Barajı, geçen yıl yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle kasım ayında dip seviyeyi görmüştü.

Barajdaki su seviyesi ölü hacme kadar düşerek eksi 3 seviyelerine gerilemişti.

DOLULUK ORANI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Son dönemde etkili olan yağışların ardından barajdaki doluluk oranı yüzde 11’e yükseldi.

Bu artış, bölgede yaşayan vatandaşlar ve çiftçiler için umut oldu.

“YÜZDE 25 - 30 SEVİYESİNE ÇIKARSA YAZI RAHAT GEÇİRİRİZ”

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, su seviyesindeki yükselişin sevindirici olduğunu ancak mevcut miktarın yeterli olmadığını belirtti.

Bozkurter, “Türkmenli Göleti’mizin yüzde 1’ler seviyesinde olan suyu yüzde 11’lere çıktı. Bu bizim için sevindirici ama hem içme suyu hem evsel kullanım hem de tarım için henüz yeterli değil. İnşallah yağışlar devam eder ve doluluk oranı yüzde 25-30 seviyelerine ulaşırsa yaz aylarını daha rahat geçirebiliriz.” dedi.

İSTANBUL'DAN SU TAŞINMASI GÜNDEMDE

Bölgede yaşanabilecek su sıkıntısına karşı alternatif çözümler de değerlendiriliyor.

Belediye Başkanı Bozkurter, İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka Mahallesi’nden Marmaraereğlisi’ne su taşınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bozkurter, “Büyükşehir belediyemizle görüşmelerimiz devam ediyor. Gümüşyaka’dan su taşıma ihtimali çok yüksek. Kuyular kazıldı, altyapı çalışmalarına başlanacak ancak bunlar zaman alacak.” diye konuştu.

YAZLIK NÜFUS SU TÜKETİMİNİ ARTIRIYOR

Marmaraereğlisi’nde yaz aylarında nüfusun ciddi şekilde arttığını hatırlatan Bozkurter, ilçede 35 bin civarında ikamet eden nüfusa karşılık yaz aylarında yaklaşık 350 bin kişinin bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bazı dönemlerde vatandaşlara traktörlerle su taşımak zorunda kaldıklarını belirten Bozkurter, bu yıl aynı durumun yaşanmaması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

VATANDAŞLARA TASARRUF ÇAĞRISI

Yetkililer, su kaynaklarının korunması için vatandaşların daha bilinçli davranması gerektiğini vurguladı.

Bozkurter, “Vatandaşlarımızdan istirhamımız suyu bilinçli kullanmaları. Arabalarını daha az yıkasınlar, bahçelerini mümkün olduğunca az sulasınlar. Su, temel yaşam kaynağımız ve tasarruf şart.” dedi.

ÇİFTÇİLER YAĞIŞLARDAN UMUTLU

Bölgede 24 yıldır ceviz yetiştiriciliği yapan Yalçın Ertaş ise son yağışların üreticileri sevindirdiğini söyledi.

Ertaş, “Geçen yıl kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşadık. Bu yıl yağışların artması bizi umutlandırdı. İnşallah yağışlar devam eder, baraj dolar ve çiftçiler tarlalarını rahatlıkla sulayabilir.” diye konuştu.

TRAKYA'DAKİ BARAJLARDA DOLULUK YÜZDE 50 SEVİYESİNDE

Öte yandan Trakya bölgesinde bulunan toplam 15 barajdaki doluluk oranının da son yağışlarla birlikte yaklaşık yüzde 50 seviyesine yükseldiği bildirildi.

Bölge halkı ise yağışların devam etmesini ve yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmamasını umut ediyor.