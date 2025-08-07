Tekirdağ'ın 4 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, Marmara ve Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığın duyurdu.

Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde dün denize girmenin 4 gün yasaklandığı açıklayan valilik bugün de Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde 2 gün denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

"2 GÜN SÜREYLE 4 İLÇEMİZDE DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTIR"

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amaçlı Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy mahallemizde, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz genelinde 07-08/08/2025 tarihlerinde 2 gün süreli denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

EKİPLER SAHİLDE ANONSLARLA UYARI YAPIYOR

Plajlardaki görevliler, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.