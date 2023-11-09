Dünyanın gözü 34 gündür devam eden İsrail-Filistin savaşında.
Binlerce can kaybının yaşandığı savaşa, Türkiye'den tepki yağıyor.
Öyle ki bir yanda diplomatik görüşmeler sürüyor, bir yandan bölgeye yardım malzemeleri ulaştırılıyor, bir yandan da eleştiriler çığ gibi büyüyor.
Bu kapsamda Gazze halkına destek için şehirlere Filistin bayrakları asılıyor. Destek ise kimileri rahatsız ediyor.
Bunun bir örneği de Tekirdağ'da yaşandı.
Kentte yaşayan bir kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, verilen desteğe tepki gösterdi.
"Nasıl Filistin bayrağı asarsın hadsiz"
Kadın şu ifadeleri kullandı:
Tepkini ver ben verme demiyorum git Filistin orada. Git savaş, geber öl yani bana ne. Benim ülkemde, benim topraklarımda benim bayrağım dururken nasıl Filistin bayrağı asarsın hadsiz. Arıyorum Süleymanpaşa Belediyesi'ni, “Bizim topraklarımızda Filistin bayrağı asılmış haberiniz var m?" diyorum. “Benim sorumluluk alanımda değil.” diyor. Otur orada o zaman sen. Çok yakında herkes sandıkta sana cevabını verecek zaten.
"Allah bin belalarını versin"
Ardından akşam saatlerinde dışarı çıkan kadın, gördüğü bayrakları sökerek yere fırlattığı anları paylaştı.
Videoda ise şöyle konuştu:
Sonra büyükşehir belediyesini arıyorum sorumluluk alanımda değil diyor. Kimin sorumluluk alanında. Ağladım sabah sabah. Devlet elden gidiyor ya. Her yeri ayağa kaldırdım. Bakın sabahtan beri söktürmeye çalıştığım bayrak, Allah bin belalarını versin.
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