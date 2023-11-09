Tekirdağlı kadından Filistin bayrağı asanlara tepki: Gidin orada geberin İsrail ordusunun bombardımana tuttuğu Gazze halkına destek için asılan Filistin bayraklarından rahatsız olan kadın, çektiği videoda tepki gösterdi. Videoda, "Devlet elden gidiyor ya Allah bin belalarını versin" dedi.

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ensonhaber.com

Dünyanın gözü 34 gündür devam eden İsrail-Filistin savaşında.

Binlerce can kaybının yaşandığı savaşa, Türkiye'den tepki yağıyor.

Öyle ki bir yanda diplomatik görüşmeler sürüyor, bir yandan bölgeye yardım malzemeleri ulaştırılıyor, bir yandan da eleştiriler çığ gibi büyüyor.

Bu kapsamda Gazze halkına destek için şehirlere Filistin bayrakları asılıyor. Destek ise kimileri rahatsız ediyor.

Bunun bir örneği de Tekirdağ'da yaşandı.

Kentte yaşayan bir kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, verilen desteğe tepki gösterdi.

"Nasıl Filistin bayrağı asarsın hadsiz"

Kadın şu ifadeleri kullandı:

Tepkini ver ben verme demiyorum git Filistin orada. Git savaş, geber öl yani bana ne. Benim ülkemde, benim topraklarımda benim bayrağım dururken nasıl Filistin bayrağı asarsın hadsiz. Arıyorum Süleymanpaşa Belediyesi'ni, “Bizim topraklarımızda Filistin bayrağı asılmış haberiniz var m?" diyorum. “Benim sorumluluk alanımda değil.” diyor. Otur orada o zaman sen. Çok yakında herkes sandıkta sana cevabını verecek zaten.

"Allah bin belalarını versin"

Ardından akşam saatlerinde dışarı çıkan kadın, gördüğü bayrakları sökerek yere fırlattığı anları paylaştı.

Videoda ise şöyle konuştu: