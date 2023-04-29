TEKNOFEST alanında TB3'e büyük ilgi TEKNOFEST'e akın eden binlerce ziyaretçi BAYKAR'ın yeni SİHA'sı TB3'e büyük ilgi gösterirken, ziyaretçiler ayrıntılarıyla inceledikleri hava aracı ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal ettirmedi.

AA

Türkiye'nin marka organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST 6'ncı kez kapılarını açtı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de teşrif ettiği organizasyonda yine İHA ve SİHA'lar ziyaretçilerin gözdesi.

TB3'e yoğun ilgi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3, TEKNOFEST'te ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında ilk kez sergilenen, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 SİHA, vatandaşlarda yoğun ilgi gördü.

Bol bol fotoğraf çektirdiler

Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip Bayraktar TB3'ü inceleyen her yaştan vatandaş fotoğraf çektirdi.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracına ziyaretlerin tüm gün sürdüğü görüldü.

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"Hayalimdeki uçak, ben de savaş pilotu olmak istiyorum"

Festivali İstanbul'dan ziyaret eden 7. sınıf öğrencisi Toprak Akyıldırım, Bayraktar TB3'ü çok beğendiğini belirterek, "Hayalimdeki uçak bu. Hayalim savaş pilotu olmak. Burada gördüklerim pilot olma isteğimi artırıyor. Ben de bunun için geldim." dedi.

TEKNOFEST'te sergilenen bütün hava araçlarını ziyaret ettiğini ve gezdiğini dile getiren Akyıldırım, Bayraktar TB3'ü çok beğendiğini söyledi.

Mehmet Barın isimli vatandaş ise festivalin gençler için çok önemli olduğunu belirterek, İstanbul Fatih'ten oğlunun okulu ile birlikte burayı ziyaret ettiğini anlattı.

Barın, "Bayraktar TB3 beğenilmeyecek gibi değil. Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Bundan sonra çok daha iyi olacak." diye konuştu.

"Ben de Bayraktar TB3 gibi hava aracı tasarlamak isterim"

İstanbul'da 5. sınıf öğrencisi Dicle Çapar ise okul gezisiyle TEKNOFEST'i ziyaret ettiğini ve buradan çok etkilendiğini belirterek, kendisinin de Bayraktar TB3 gibi bir hava aracı tasarlamak istediğini söyledi.

Ayşegül Bozar da, "İyi ki buraya gelmişim. TEKNOFEST çok heyecanlı. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB3 çevresinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, yaptıkları açıklamalarda hava aracını çok beğendiklerini ve bu SİHA'nın Türkiye'ye savunma sanayisinde önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

TB3'ün öne çıkan özellikleri

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Kısa pist ve su üstü platformlardan kalkış

Türkiye'nin göklerdeki hava hakimiyetini kısa pistlerden ve su üstü platformlardan kalkış özelliği ile genişletecek olması bakımından büyük önem taşıyan TB3, bu kapsamda TCG Anadolu üzerine konuşlandıracak.

Deniz ve hava gücünü birleştirecek olması bakımından SİHA alanında büyük bir yeniliğe imza atacak TB3 özellikleri ile dikkat çekiyor.

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Fiziki ve donanım özellikleri:

Kanat açıklığı: 14 metre

Uzunluk: 8.35 metre

Yükseklik: 2.6 metre

Kalkış Ağırlığı: 1.450 kilogram

Maksimum seyir hızı: 125 knots-160 knots (300 km/s)

Faydalı yük kapasitesi: 6 silah istasyonu-280 kilogram

Havada kalış süresi: 24+ saat

Katlanır kanat yapısı

Kısa pistli uçak gemilerinden otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti

Görüş hattı ve ötesi haberleşme

SATCOM uydu bağlantısı