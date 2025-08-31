Abone ol: Google News

'TEKNOFEST Mavi Vatan'da son gün etkinlikleri başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerinin son günü heyecanla başladı. Denizcilik alanındaki milli teknoloji hamlesinin vurgulandığı etkinlik, TEKNOFEST 2025'in önemli bir parçası olarak görülüyor.

Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 11:04
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen 'TEKNOFEST Mavi Vatan', İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

'TEKNOFEST Mavi Vatan' etkinliğinin dördüncü ve son gününde de vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösteriyor.

SON GÜNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na akın etti.

Vatandaşlar alanda bulunan gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çektirirken özellikle Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi görüyor.

