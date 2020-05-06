Dolar
7.1807
1.5054%
Euro
7.7568
1.133%
Altın
1688.98
-0.9506%
Borsa
98568.93
-0.1707%
G. Altın
390.544
0.5401%
Bitcoin
66131.83
4.1372%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Tel Abyad’da Ramazan'dan dolayı dönüşümlü nöbet tutuluyor

    PKK/YPG'nin bombalı araç saldırılarına karşı uygulama noktası oluşturan güvenlik güçleri, olası saldırı ve sızma girişimlerini önlemek için 24 saat yol kontrollerini sürdürüyor.
    • DHA
    • 06.05.2020 - 17:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tel Abyad’da Ramazan'dan dolayı dönüşümlü nöbet tutuluyor

    Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG‘den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde Türkiye’den görevlendirilen Mehmetçik ile yerel polisler, oluşturulan kontrol noktalarında elleri tetikte görev yapıyor.

    Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan güvenlik güçlerine, Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından iftar ikramında bulunuldu.

    DÖNÜŞÜMLÜ ORUÇ AÇIYORLAR

    Terör örgütlerinin olası saldırı ve sızma girişimlerini önlemek için 24 saat yol kontrollerini sürdüren güvenlik güçleri, iftar vaktinde dönüşümlü olarak oruçlarını açarak görevlerini sürdürüyor.

    Görüş Bildir