Tel Abyad’da Ramazan'dan dolayı dönüşümlü nöbet tutuluyor

PKK/YPG'nin bombalı araç saldırılarına karşı uygulama noktası oluşturan güvenlik güçleri, olası saldırı ve sızma girişimlerini önlemek için 24 saat yol kontrollerini sürdürüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG‘den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde Türkiye’den görevlendirilen Mehmetçik ile yerel polisler, oluşturulan kontrol noktalarında elleri tetikte görev yapıyor.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan güvenlik güçlerine, Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından iftar ikramında bulunuldu.

DÖNÜŞÜMLÜ ORUÇ AÇIYORLAR

Terör örgütlerinin olası saldırı ve sızma girişimlerini önlemek için 24 saat yol kontrollerini sürdüren güvenlik güçleri, iftar vaktinde dönüşümlü olarak oruçlarını açarak görevlerini sürdürüyor.