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    Tel Abyad'da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı

    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde kontrol noktasına PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu 4 asker hafif yaralandı.
    • 31.07.2022 - 15:12
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    Tel Abyad'da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı

    Şanlıurfa'da Akçakale’nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk kasabasındaki El Gantariy kontrol noktasına sabah saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.

    4 askerin yaralandığı saldırının ardından bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

    4 asker hafif yaralandı

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek önce Akçakale Devlet Hastanesine ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

    DHA'nın aktardığına göre Şanlıurfa Valiliği'nden de yapılan bilgilendirme açıklamasında Tel Abyad kırsalında terör örgütünün düzenlediği saldırıda 4 askerin hafif yaralandığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

    Tel Abyad da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı #1

    Tel Abyad da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı #2

    Tel Abyad da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı #3


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