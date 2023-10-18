Tel Aviv, Joe Biden ziyareti sırasında güvenlik önlemlerini artırdı ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gerçekleştirdiği ziyaret için sokak ve caddelerde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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İHA

ABD Başkanı Joe Biden'in İsrail ziyareti gündemde.

Biden, Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırı sonrası İsrail'in başkenti Tel Aviv'e geldi.

Biden, Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılandı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Ziyaret için Tel Aviv sokaklarında geniş güvenlik önlemleri alınırken, Biden’ın konvoyu güvenlik güçleri eşliğinde Kempinski Hotel’e geldi.

Otel yakınında Biden’ı bekleyen birkaç kişinin kaçırılan yakınlarının posterlerini taşıdığı görüldü.

ABD Başkanı Biden ve Netenyahu, sonrasında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)