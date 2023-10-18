İHA
ABD Başkanı Joe Biden'in İsrail ziyareti gündemde.
Biden, Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırı sonrası İsrail'in başkenti Tel Aviv'e geldi.
Biden, Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılandı.
Güvenlik önlemleri artırıldı
Ziyaret için Tel Aviv sokaklarında geniş güvenlik önlemleri alınırken, Biden’ın konvoyu güvenlik güçleri eşliğinde Kempinski Hotel’e geldi.
Otel yakınında Biden’ı bekleyen birkaç kişinin kaçırılan yakınlarının posterlerini taşıdığı görüldü.
ABD Başkanı Biden ve Netenyahu, sonrasında ikili görüşme gerçekleştirdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış