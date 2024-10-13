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AA

İsrail’de esir takası talebiyle aileler Tel Aviv’de eylem yaptı, caddeleri kapatarak dikkat çekti.

GAZZE ESİRLERİNİN AİLELERİ DE KATILDI

İsrail’in Tel Aviv şehrinde, Gazze’deki Filistinli gruplarla esir takası yapılması talebiyle kalabalık bir gösteri düzenlendi. Bu eyleme, Gazze’deki esirlerin aileleri de katıldı.

ATEŞ YAKIP TRAFİĞE KAPATMIŞLARDI

İsrail Kanal 12’nin haberine göre, göstericiler Ayalon Caddesi’nde ateş yakarak caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.

Hükümetten, esirlerin kurtarılması için bir takas anlaşması yapılmasını talep ettikleri yazılı dövizlerle destek verdiler.

Esir takası anlaşması için yapılan gösterilerin uzun bir süredir devam ettiği belirtilirken, kuzeyde Hizbullah ile yaşanan gerginliklerin tırmanması sonucu bu eylemler daha da hızlı bir ivme kazandı.

Bu muhalif gösteriler, Netanyahu Başbakan olduktan hemen sonra başlamıştı. Savaştan sonra da esir yakınlarıyla birlikte devem etti.