Telegram bildirimleri nasıl kapatılır? Telegram'a katıldı bildirimi nasıl engellenir?

Telegram bildirimleri nasıl kapatılır? Telegram'a katıldı bildirimi nasıl engellenir?

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi nedeniyle milyonlarca kişi Telegram uygulamasına geçti. Herkesin bir anda Telegram kullanmaya başlaması ile telefonlar Telegram kişi katıldı bildirimi ile doldu.

WhatsApp tarafından kullanıcıların verilerine ilişkin gizlilik sözleşmesi büyük tartışma yarattı.

Bilgilerin paylaşılmasından endişe duyanlar, WhatsApp uygulamasını silerek başka alternatifler aramaya başladı.

Akabinde Telegram uygulaması ciddi bir yükşelişe geçti. Milyonlarca kişi Telegram indirerek kullanmaya başladı. Ancak rehberdeki kişilerin " Telegram'a Katıldı" bildirimleri kullanıcıları rahatsız etmeye başladı.

Kullanıcılara gelen kişi katıldı bildirimi kapamak isteyenler, Telegram'da kişi katıldı bildirimi nasıl ve nereden kapatılır? Telegram'da katıldı bildirimi kime gider? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

TELEGRAM KİŞİ KATILDI BİLDİRİMİ NASIL KAPATILIR?

Telegram, diğer uygulamalar gibi platformda yer alan hareketleri anlık bildirim ile kullanıcılara sunuyor. Bu bildirimler arasında "Kişi Telegram’a Katıldı" yer alıyor.

Telegram'da Telegram'a katıldı bildirimini kapatmak mümkün. Bunun için Telegram uygulamasını açın.

Alt bölümde yer alan Ayarlar bölümüne tıklayın. Ayarlar bölümünden de Bildirimler ve Sesler bölümünü açın.

Bildirimler ve Sesler ekranında yer alan "Yeni Kişiler" seçeneğini pasif hale getirin.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra rehberinizdeki Telegram'a katılan kişilerin bildirimini almayacaksınız. Bu yöntemin hem Android hem de iOS uygulamaları için geçerlidir.