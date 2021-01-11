Telegram nedir? Telegram güvenli midir? Telegram nasıl kullanılır, ücretli mi?

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni kullanıcı sözleşmesi ile veril gizliliği konusunda büyük tepki topladı. Milyonlarca kişinin WhatsApp hesaplarını silerek kullanmaya başladığı Telegram nedir?

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Veri gizliliği konusunda tartışmalar yaratan yeni sözleşmenin ardından birçok kullanıcı WhatsApp'ın en popüler alternatiflerinden biri olan Telegram'ı ve Telegram'ın özelliklerini araştırıyor.

Peki Telegram nedir? Telegram ücretli mi? Telegram'ın özellikleri nelerdir? Telegram güvenli mi?

TELEGRAM NEDİR?

Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor.

Son dönemde Whatsapp'ın en büyük rakibi olarak ortaya çıkan ve şimdiden milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor.

Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

TELEGRAM GÜVENLİ Mİ?

Bulut tabanlı bir diğer anlık mesajlaşma uygulaması Telegram veri güvenliği konusunda sunduğu artılar ile son yıllarda giderek popüler olmaya başladı.

Şu ana dek hükümetler dahil olmak üzere hiçbir üçüncü partiyle veri paylaşmadığını iddia eden Telegram, 4 Kasım 2014’te kurucularının aralarında konuştuğu mesajlara erişebilen kişiye 300 bin dolar ödül vereceği bir yarışma düzenlemiş, 11 Şubat 2015’te yarışma biten yarışmanın kazananı olmamıştı.

Platformun gizlilik politikasına göre, tüm veriler çok şifreli olarak saklanıyor. Bununla birlikte şifreleme anahtarları farklı yetki alanlarındaki diğer DC’lerde saklanıyor. Bu şekilde kullanıcı verilerine erişim neredeyse imkansız kılınıyor.

Telegram uçta uça şifrelemeyi iki çevrimiçi kullanıcı arasında isteğe bağlı olarak gizli sohbetler özelliği altında sunuyor.

Gizli sohbetler üzerinden giden mesajlar servisin MTProto protokolü ile şifreleniyor ve bu şekilde gönderilen iletilere yalnızca gizli sohbetin başlatıldığı ve gizli sohbetin kabul edildiği cihazdan erişilebiliyor. Gizli sohbet özelliği özellik ancak gruplar veya kanalları kapsamıyor

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram’ı indirin ve uygulamayı açın.

Güncel cep telefonu numaranızı yazın.

Telefonunuza gelen onay kodunu çıkan ekrana yazın.

Adınızı, soyadınızı yazın ve bir profil resmi ekleyin.

Menü butonuna basarak yeni grup, yeni kanal oluşturabilir ya da arama yapabilirsiniz.

TELEGRAM ÜCRETLİ Mİ?

Telegram’ı bilgisayarınızda ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirerek kullanabilirsiniz.