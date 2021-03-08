Tematik denetim nedir? Hangi yerler ne zaman denetlenecek? Haftalık Tematik Denetim genelgesi..

81 il valiliğine İçişleri Bakanlığı tarafından “Haftalık Tematik Denetimler” konulu ek denetim genelgesi gönderildi. Bunun üzerine ''Tematik denetim nedir?'' sorusu gündeme geldi.

Kontrollü normalleşme döneminin başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Haftalık Tematik Denetimler konulu ek denetim genelgesi gönderdi.

Genelgeye göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında oluşturulan 'Dinamik Denetim Modeli' sürecinde 'Haftalık Tematik Denetim Planı' hazırlanacak.

Yapılacak denetimlerle, mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç odaklı olması amaçlanıyor.

Peki, tematik denetim nedir? Haftalık Tematik Denetim Planı'na göre hangi yerler denetlenecek? İşte, Haftalık Tematik Denetim genelgesi..

HAFTALIK TEMATİK DENETİM NEDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderildi.

Genelgede, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda 4 risk grubuna ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Bu doğrultuda martta risk gruplarına göre uygulanacak tedbirlerin valiliklere bildirildiğini belirten genelgede, mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan "Dinamik Denetim Modeli"nin hayata geçirildiği aktarıldı.

Risk grubuna göre, il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, kontrollü normalleşme döneminde yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre sürekli uygulanacağı ve bu kapsamda yer alan tüm alanların denetleneceğine vurgu yapıldı.

DENETLENECEK YERLER VE GÜNLERİ

Bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyeti gerçekleştirilecek. Denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alınacak. Bu kapsamda denetlenecek yerler ve günleri ise şu şekildedir:

6 Mart Cumartesi: Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler.

7 Mart Pazar: Otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri.

8 Mart Pazartesi: Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler.

9 Mart Salı: Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları.

10 Mart Çarşamba: İnternet kafeler/salonları, düğün veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, ı·ddaa ve milli piyango bayileri.

11 Mart Perşembe: Cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler.

12 Mart Cuma: Alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler.

Pazar yeri, semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu ve faaliyette bulunduğu günlerde denetlenmesi sağlanacak.