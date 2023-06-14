Temel Karamollaoğlu: Asgari ücret 11 bin lira civarında olmalı Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki 6 ayda geçerli olacak ücretin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, her gün farklı farklı rakamlar ortaya atılıyor.

AA

Kurban Bayramı öncesi sonuçlandırılmak istenen asgari ücret ara zam görüşmelerinin ikinci toplantısı 19 Haziran'da yapılacak.

Milyonlar çalışan asgari ücret zamını beklerken, siyasi partilerin liderleri de yapılması gereken zam tekliflerini açıklıyor.

Yeniden Refah Partisi ve CHP'den sonra Saadet Partisi de beklentisini duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, peş peşe gelen zamlar, asgari ücret görüşmeleri, fahiş kira zamları, kur yükselişleri gibi çözüm bekleyen birçok konunun olduğunu ifade etti.

Karamollaoğlu, asgari ücretin bu yılın başında 455 dolara tekabül ettiğini, bu tutarın bugünlerde ise 360 dolar seviyelerine kadar gerilediğini söyledi.

"11 bin lira civarında olmalı"

Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı: