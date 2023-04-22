Temel Karamollaoğlu: Başarılı olursak en güçlüsü milli görüş olacak Mersin'de partilileriyle bayramlaşan Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın başarılı olması durumunda milli görüşün en güçlü siyasi görüş olacağını iddia etti.

AA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin'de partililerle bir araya geldi.

Karamollaoğlu, partisinin Toroslar İlçe Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bayramlaştı.

Burada konuşan Karamollaoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde başarılı sonuç almaları halinde Türkiye'nin değişeceğini ve yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

"İttifak başarılı olursa 'milli görüş' en güçlüsü olacak"

Karamollaoğlu, seçimin kazanılması durumunda en güçlü siyasi görüşün 'milli görüş' olacağını söyledi.

Karamollaoğlu konuya ilişkin, "İnşallah Millet İttifakı başarılı olursa yeni dönemde Türkiye'nin en güçlü siyasi görüşü, milli görüş olacak. Biz çok netiz, ifadelerimiz de net. Biz yabancılarla işbirliği yapmayız, ülkemizin bütünlüğünü, bağımsızlığını, kalkınmasını bir numaralı mesele olarak görürüz." dedi.

"Her ilde yatırım olacak"

İktidara geldiklerinde problemleri hızlı çözeceklerini de dile getiren Karamollaoğlu, "Biz Türkiye'yi bir baştan bir başa sanayi tesisleriyle doldurmaya mecburuz. Her ilde yatırım olacak." ifadesini kullandı.

"Orta Doğu, Allah nasip ederse bugünkü sınırlar içinde birbiriyle yaklaşacak"

Komşu ülkelerle bağları güçlendirmek için ise çalışacaklarını anlatan Karamollaoğlu, "Biz ne topraklarımızdan fedakarlıkta bulunuruz ne de başkalarının topraklarına göz dikeriz. Orta Doğu, Allah nasip ederse bugünkü sınırlar içinde birbiriyle yaklaşacak." diye konuştu.