Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin ardından, "Bu konularda idamın yeniden getirilmesi gündeme alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında konuştu.

Karamollaoğlu'nun gündeminde, Antalya'da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nin yönetim kurulunda sayman üye olan Mustafa Murat Ayhan tarafından katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu vardı.

"İDAM GÜNDEME ALINMALI"

Karamollaoğlu, "Yaşanan vahşet kanımızı dondurdu. Her türlü şiddetin ve özellikle kadın cinayetlerinin son bulması için artık etkili ve somut adımlar atılmalıdır." diyerek, idamın gündeme alınması çağrısını yineledi.

Temel Karamollaoğlu: İdam yeniden gündeme getirilmeli VİDEO



"SOMUT ADIMLAR ATILMALIDIR"

Temel Karamollaoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Umutla bulunmasını beklediğimiz Azra Gülendam Haytaoğlu’nun acı haberi geldi. Yaşanan vahşet kanımızı dondurdu. Her türlü şiddetin ve özellikle kadın cinayetlerinin son bulması için artık etkili ve somut adımlar atılmalıdır.





"BU ADAMI AL HAPSET, KİME NE FAYDASI OLACAK"

Katliamı yaptığı kesin olarak bilinen ve tereddüt olmayan bu gibi konularda idamın yeniden getirilmesi gündeme alınmalıdır. Bu adamı al, hapset yıllarca, kime ne faydası olacak! Bazıları cezası bitince ikinci cinayeti işlemekte tereddüt bile göstermiyor!





"ALINACAK KARARLARIN DESTEKÇİSİYİZ"

Yaşanan bu olayla ilgili alınacak kararların, atılacak adımların destekçisi olacağımızı ifade ediyorum. Yeter ki bir can daha yanmasın, bir kızımızı daha kaybetmeyelim!"