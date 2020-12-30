Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, koronavirüs aşısıyla ilgili görüşünü paylaştı.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2020'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, konuşmasında koronavirüs aşısına yönelik farklı görüşlere değindi.

VATANDAŞLARA 'AŞI OLUN' TAVSİYESİ

"Aşı olmayan vatan hainidir" şeklinde görüş beyan eden bilim insanlarına tepki gösteren Karamollaoğlu, hastalığın yaygınlaştığını dile getirerek, aşı olunması önerisinde bulundu.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Ben şahsen vatandaşlarımızın aşı olmalarını tavsiye ederim. Birçok senaryo ortada dolaşıyor. Bir gerçek var o da bu hastalığın yaygınlaştığı. Bütün dünyanın çare aradığı farklı ülkelerde farklı aşıların geliştirildiğine şahit oluyoruz.

Temel Karamollaoğlu: Vatandaşlarımızın aşı olmalarını tavsiye ederim ViDEO

"BELLİ BİR SÜRE ÖNCE BİZ ÇİN'E AŞI GÖNDERDİK"

Biz şimdi Çin'den aşı alacağız. Davul-zurna bu gece 05.00'te inmiş uçak gözümüz aydın. Biz bir zamanlar aşı üreten bir ülkeydik. Belli bir süre önce biz Çin'e aşı gönderdik. Şimdi biz niye Çin'in aşısına muhtacız? Biz aşı geliştiren müesseselerimizi kapattık, tarihe gömdük."