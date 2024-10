Haberler



Gündem



Temel Karamollaoğlu'ndan Devlet Bahçeli’ye: Endişelerimiz var

Temel Karamollaoğlu'ndan Devlet Bahçeli’ye: Endişelerimiz var Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine yönelik konuşan Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu "Ülkemiz terör sorunu nedeniyle on yıllardır çok şey kaybetti. Kardeşliğimizi perçinleyecek her türlü adımın, her türlü çağrının yanında oluruz, ancak endişelerimiz var" dedi.