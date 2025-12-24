Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasında kritik görüşme...

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybetmesi sonrası bölgede çalışmalar devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Menfi’ye başsağlığı dileklerini ileterek enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak Türkiye’nin Libya’ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.

TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'daydı.

Başkent'teki temaslarını tamamlayan askeri heyet, daha sonra Esenboğa Havalimanı'na geçti.

Heyeti taşıyan Falcon 50 tipi iş jeti, Tripoli'ye hareket etmek üzere saat 20.17'de havalandı.

20.36'DA İRTİBAT KESİLDİ

Uçak, kalkıştan bir süre sonra elektrik arızası nedeniyle acil iniş bildiriminde bulundu.

Havalimanına geri dönüş yapmak isteyen uçakla saat 20.36'da, Haymana üzerindeyken irtibat kesildi.

ENKAZA ULAŞILDI

Yaklaşık 2 buçuk saatlik bir çalışma sonrası uçağın enkazına, Haymana Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde ulaşıldı.

Olay yerine ulaşan ekipler, parçalara ayrılmış uçak enkazıyla karşılaştı.