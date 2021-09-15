Temel Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt

Temel Karamollaoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' için gelen soruya, "Belli bir yaşa geldikten sonra böyle bir ağır yükün altına girmek zor" yanıtını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu'na, açıklamalarının ardından soru-cevap bölümünde, "Bundan önceki Cumhurbaşkanı adaylığına karşı ittifak olarak Ekmeleddin İhsanoğlu çıkmıştı. Millet İttifakı'nda neden Temel Karamollaoğlu ismi Cumhurbaşkanı adaylığı için geçmiyor?" diye soruldu.

"YAŞ BELLİ BİR NOKTAYA GELDİ, AĞIR BİR YÜK OLUR"

80 yaşındaki Saadet Partisi Lideri, ilerleyen yaşını öne sürerek böyle bir yükün altına girmenin zor olacağını belirtti.

Temel Karamollaoğlu'na adaylık sorusu

"SADECE BİR TEMENNİ"

Cumhurbaşkanı adayı olmasının sadece bir temenni olduğunu da sözlerine ekleyen Temel Karamollaoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Ben de size teşekkür ederim. Yarın bunu yazın, benim adayım da Temel Karamollaoğlu'dur deyin iş bitsin. Tabii benim için bu ileri bir söz. Yaş belli bir noktaya geldikten sonra bu kadar ağır bir yükün altına hele hele gönüllü girmek kolay olan bir iş değil. Bundan dolayı da bu sadece bir temenni."