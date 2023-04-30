Temel Karamollaoğlu'ndan 'Sivas' gafı Millet İttifakı'nın İzmir'de düzenlediği mitinge katılan Temel Karamollaoğlu, vatandaşları selamlarken "Selamün aleyküm Sivas" ifadesini kullandı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin atmosferinde.

Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Millet İttifakı, paydaşlarının katılımıyla İzmir'de miting düzenledi.

Mitingde ilk önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu söz aldı.

Karamollaoğlu, mitinge katılanları selamlarken şaşırtan bir gafa imza attı.

Şehirleri karıştırdı: Selamün aleyküm Sivas

Mitinge katılan vatandaşları selamlarken şehirleri karıştıran Karamollaoğlu, " Selamün aleyküm Sivas" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu'nun ifadesi sonrası vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Karamollaoğlu'nun ifadesi sonrası akıllara ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki gafları geldi.

Kılıçdaroğlu son olarak dün Habertürk'te katıldığı canlı yayında önceden Maliye Bakanı olduğunu iddia etti.

Bir gaf da Kılıçdaroğlu'ndan: Ben Maliye Bakanlığı yaparken...

Soruları cevaplarken savunma yapan Kılıçdaroğlu, "Ben Maliye Bakanlığı yaparken" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de Konya'da bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, tarımla ilgili ifadeler kullanırken Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda’dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.