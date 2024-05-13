Temel Kotil'den KAAN üzerinden Almanya göndermesi: Onlar Mercedes yapsın! Türkiye'nin gururu KAAN'ı yerli ve milli genç mühendislerin yaptığını söyleyen Temel Kotil, Türkiye'nin bu alanda kıyaslandığı Almanya'nın yaşlandığını belirterek "Almanlar Mercedes yapmaya devam etsin" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, yerli ve milli savaş uçağı KAAN'ın pistten teker kesip havalanmasının gururunu yaşıyor.

2 test uçuşu yapan KAAN, başarıyla bu uçuşları tamamlarken projenin mimarları, şehir şehir gezerek halka bu tarihi başarıyı anlatıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, bu kapsamda katıldığı 'Rize Günleri' etkinliğinde hemşehrilerine projeyi anlattı, merak edilen sorulara cevap verdi.

"Almanlardan daha iyiyiz"

KAAN'ı gençlerin yaptığını söyleyen Kotil, "KAAN uçağımızı gençler yapıyor, liseliler yapıyor. Gençler bu uçağı Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Japonya'dan, hatta Güney Kore'den daha iyi yapabilir. Herhangi teknik bir konuda onlardan daha iyi olabilir. Diyeceksiniz ki Almanya bunu nasıl yapamıyor? Biz Almanya'dan nasıl daha iyi olabiliriz? Gerçekten olabiliyoruz yani, gerçekten de iyiyiz." dedi.

"Almanlar Mercedes yapmaya devam etsin"

Bu alanda sık sık kıyaslama yapılan Almanya üzerinden konuşmasına devam eden Kotil, sözlerine şöyle devam etti:

Almanların KAAN gibi bir uçağı yok. Eurofighter daha basit bir uçak. Airbus konsorsiyumunda Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere var. Dördü bir araya gelerek yapmışlar. Biz bunun çok üstünde bir uçak yapıyoruz. Dünyadaki 4 ülkeden biriyiz.

Biz Almanya'dan neden iyi yapabiliriz?



Almanya'daki bütün mühendisler benim yaşımda. Geçmiş olsun... Mercedes yapmaya devam. Yaşlanmışlar. Ruhları da yaşlandı. Gerçek bu. Onlar Mercedes yapmaya devam etsin.

"Bizim en büyük servetimiz gençlerimizdir"

Avrupa'dan yapılan üst düzey bir ziyarette yaşananları anlatan Kotil, şöyle konuştu:

Avrupa'nın büyük bir ülkesinin genelkurmay başkanı geçtiğimiz yıl TUSAŞ'a geldi, 'Bizim gençlerimiz şöyle yapıyor, böyle yapıyor ama uçak yapmıyorlar, ilgisizler' dedi.



'Problem yok' dedim, 'Sen parayı ver, biz sana uçak veririz.'



Bu projeye epey para harcadık. KAAN'a şimdiye dek 2 milyar dolar gitti; tesisler de var tabii.



Türk insanının yapamayacağı bir şey yoktur. Bizim en büyük servetimiz gençlerimizdir.



Neden? Önemli olan KAAN'ı yapmak, uçurmak değil. Bu bir üründür nihayetinde. Yarın başka bir şey yapacağız.

"2028'de 20 adet KAAN'ı Hava Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz"

KAAN'ın envantere gireceği tarih hakkında da bilgi veren Kotil, "2028 yılında 20 adet KAAN'ı Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz. 2030-2032'lerde ve daha sonra yüzlerce olacak. Bu işin bir safhası. Asıl 100 yıl boyunca başka KAAN'lar gelecek. KAAN yüzde 100'e yakın yerlidir. Motoru ve fırlatma koltuğu hariç yerli firmalar yaptı. 2028-2029'da inşallah kendi motorumuzla uçacağız. Buna mecburuz. Böyle bir savunma sisteminde herhangi bir ülkeye bağlı olamazsınız." dedi.

"KAAN, F-35'ten daha iyi bir uçak"

Kotil, sözlerini şöyle sürdürdü: