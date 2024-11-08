Terör örgütü elebaşısı Gülen'e Protestan cenazesi

İHA

FETÖ'ye yakın çevreler tarafından her defasında İslam dininin savunucusu olarak tanıtılmaya çalışılan örgüt elebaşı Gülen'in cenazesinin, Protestan geleneğine uygun şekilde düzenlendiği ortaya çıktı. Cenaze işlemlerinin, Allentown/Pensilvania'da yer alan “Bachman, Kulik & Reinsmith Funeral Homes” isimli şirket aracılığıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

ŞİRKETE GİZLİLİK BASKISI YAPILDI

Pensilvanya bölgesinde İslami usullere göre defin hizmeti sunan birçok cenaze şirketi bulunmasına rağmen, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri cenaze işlemleri için bir Protestan şirketi tercih etti. İslam inancını ve değerlerini sömürerek toplanan paralarla ABD'de rahat bir yaşam süren örgüt lideri Fetullah Gülen, son yolculuğuna Protestan bir törenle uğurlandı.

Örgüt yönetimi, cenaze işlemlerinin gizli tutulması için şirkete baskı yaparak, olağan prosedürlerinin dışında bir uygulamaya gitti. Şirket, 24 Ekim tarihindeki takvimine cenaze işlemi için herhangi bir isim yazmadı ve bir günü boş bırakarak işlemi gizli tuttu.

GÜLEN'E EN LÜKS TABUT

Kendisini mütevazı bir yaşam süren biri olarak tanıtan, ancak ABD'deki büyük bir malikanede rahat bir hayat süren Fetullah Gülen'in cenazesi, adeta insanların inançları ve bağışlarıyla toplanan paralarla sarıldı. ABD'de tabut fiyatları 2 bin ila 25 bin dolar arasında değişirken, Gülen için en pahalı ve en lüks tabut tercih edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gülen'in Hristiyanlara özgü lüks bir tabutla gömüldüğü daha önce de gündeme gelmişti. Ancak bu seçimin nedenini, örgüt üyelerine açıklamaya çalışan damadı Ahmet Kurucan, yeterince inandırıcı olamadı. Bu durum, örgüt içinde Gülen’in cenazesinin İslami geleneklere uygun şekilde yapılmaması nedeniyle, tarihsel kökenlerinin Hristiyanlıktan dönme olup olmadığı hakkında tartışmalara yol açtı.

PROTESTAN ŞİRKET, DOĞUM TARİHİNİ DOĞRU YAZDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör örgütü FETÖ elebaşı Gülen'in kimliğinde yazan doğum tarihi 1941. Ancak Gülen'in, kendine manevi bir anlam yüklemek için her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 1938 yılında doğduğunu dile getiriliyor.

Cenazesinde ise gerçek bir kez daha ortaya çıktı. Örgüt üst yönetiminin cenaze işlemleri için anlaştığı Protestan şirketin mezara konması için hazırladığı levhada elebaşı Gülen'in gerçek doğum tarihi olan 1941 yazıldı. Gerçeğin ortaya çıkmasından rahatsız olan örgüt yöneticileri ise apar topar 1938 tarihli yeni bir levha yaptırmak zorunda kaldı.