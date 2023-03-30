Terör örgütü PKK'nın umudu 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde HDP aracılığıyla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu üzerinden Kandil'den art arda seçim mesajları verdi.

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Türkiye'de kritik süreç yaklaşıyor...

An itibarıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 45 gün kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın yarışacağı seçimlerde ittifaktaki saflar netleşti.

Bu süreçte terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen HDP de, seçimlerde aday çıkarmayarak 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

HDP'nin bu kararı sonrası ise Kandil'den CHP Lideri'ne peş peşe destek mesajları geldi.

Eli kanlı terör örgütü yayınladıkları mesajlarda Kılıçdaroğlu'na oy isterken, 14 Mayıs sonrası Türkiye'yi nasıl şekillendireceklerinin propagandasını da yapmaya başladı.

İşte Kandil'den Kılıçdaroğlu için gelen o mesajlardan birkaçı;

Karayılan: Erdoğan'a her verilen oy bize mermi

Bölücü örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, her seçim öncesi verdiği mesajlarla HDP'yi yöneten isimlerin başında yer alıyor.

Karayılan geçmiş dönemlerdeki seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp şunları söylemişti;

Erdoğan, Kandil ve Şengali yok edeceğini söylüyor. Verilen her oy PKK'ya sıkılan bir mermidir. Aday göstermediğimiz yerlerde halkımız’ kime oy vereceğini bilmektedir.

"14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil sistem de değişecek"

Yapılacak seçimlerin sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri olmadığını vurgulayan terör örgütü ele başlarından Cemil Bayık ise; CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu neden seçtirmek istediklerini şu sözlerle özetledi;

14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecektir. Altılı masaya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır.

Kalkan: Kılıçdaroğlu'nu seçmeliyiz

14 Mayıs'taki süreç için terör örgütünün dağ kadrosundan ilk olarak Duran Kalkan kameraların karşısına geçti.

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkmak için Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyuran Kalkan, şunları dile getirdi;

AK Parti, MHP faşist, sömürgeci, soykırımcı diktatörlüğüne karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK yürüttü. Ama seçimi de bu mücadelelerden bir tanesi olarak değerlendirdik. Bu çerçevede bir yaklaşımımız var. AK Parti, MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz. Buna göre desteğimiz bu yönlüdür. Örgütlenerek destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seçimde biz bu temeldeyiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır. Durmadan hava ve kara saldırıları yapıyor Türk ordusu.

Hozat: Kılıçdaroğlu için saldırıları durduruyoruz

CHP Lideri'ne bir destek de PKK elebaşı Bese Hozat'tan geldi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin eli kanlı örgütün 15 Temmuz darbesinde olduğu gibi saldırı talimatını hatırlatan Hozat, Kılıçdaroğlu'nun seçilebilmesi için şu ifadeleri kullandı;