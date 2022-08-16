Petrol
93.38
-1.81%
Euro
18.232
-0.12%
Dolar
17.9614
0.02%
Altın
1.025
-0.25%
Borsa
2875
0.63%
Bitcoin
434.319
0.01%
BTXN Coin
6.30
-2.02%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Terör örgütü PYD/YPG Karkamış'a saldırı düzenledi

    PYD/YPG'li teröristler Gaziantep'in Karkamış sınır bölgesine füzeli saldırı düzenledi.
    • 16.08.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Terör örgütü PYD/YPG Karkamış'a saldırı düzenledi

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain teröristler tarafından roket atıldı.

    Güvenlik güçleri de saldırıya misliyli karşılık verdi.

    6 roket boş araziye düştü

    Suriye’nin Mümbüç bölgesinden atılanı 6 roketin boş araziye düştüğü belirtildi.

    Öte yandan ekipler, belediye hoparlörlerinden sokağa çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; roketlerin atıldığı bölge yoğun bombardımana tutulurken, bölgede hareketliliğin sürdüğü belirtildi.

    O anlara ait video sosyal medyada paylaşıldı.

    Terör örgütü PYD/YPG Karkamış'a saldırı düzenledi VİDEO

    Terör örgütü PYD/YPG Karkamış a saldırı düzenledi #1


    İlginizi Çekebilir

    Sefo kavgaya müdahale etti
    Magazin

    Sefo kavgaya müdahale etti

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı
    Emlak

    Temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı

    Görüş Bildir