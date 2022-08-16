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Terör örgütü PYD/YPG Karkamış'a saldırı düzenledi
PYD/YPG'li teröristler Gaziantep'in Karkamış sınır bölgesine füzeli saldırı düzenledi.
- 16.08.2022 - 11:01
- Güncelleme : 16.08.2022 - 11:18
Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain teröristler tarafından roket atıldı.
Güvenlik güçleri de saldırıya misliyli karşılık verdi.
6 roket boş araziye düştü
Suriye’nin Mümbüç bölgesinden atılanı 6 roketin boş araziye düştüğü belirtildi.
Öte yandan ekipler, belediye hoparlörlerinden sokağa çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.
O anlar kaydedildi
İHA'nın aktarımına göre; roketlerin atıldığı bölge yoğun bombardımana tutulurken, bölgede hareketliliğin sürdüğü belirtildi.
O anlara ait video sosyal medyada paylaşıldı.
Terör örgütü PYD/YPG Karkamış'a saldırı düzenledi VİDEO