Terör örgütüne ağır darbe: 725 kilo esrar bulundu

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ile Kocaköy ilçesi kırsalında olmak üzere dört farklı noktada araziye gizlenmiş çuvallar içerisinde esrar olduğu bilgisi üzerine Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Uyuşturucunun devam eden operasyonlar nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılamadığı ve ilerleyen tarihlerde alınarak metropol şehirlere sevk edileceği anlaşıldı.

725 KİLO ESRAR BULUNDU

​Lice ilçesinin Yalaza ve Bağlan köyleri ile Kocaköy ilçesinin Boyunlu ve Gözebaşı köyleri kırsalında belirlenen yerlerde yapılan fiziki takibin ardından 4 farklı noktada operasyon yapıldı.

Ekipler, çalılıklar arasına çuvallar ve poşetler içerisine gizlenmiş, satışa hazır 725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLECEK

Diyarbakır Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun muhafaza altına alındığı, şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmaya başlanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği aktarıldı.