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    Terörden arananlara nasıl bakılır? Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu, Gri liste!

    Bakanlığın resmi sitesinden sorgulanabilen terörden arananlar listesinde birçok kategori ve karşılığında para ödülleri bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 14:25
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    Terörden arananlara nasıl bakılır? Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu, Gri liste!

    Terörle mücadelede hız kesmeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, emniyet güçleri ve ordusu ile Mehmetçiğin kanını yerde bırakmıyor.

    Dağa çıkan teröristlerin yanı sıra bu zihniyete destek veren kim var kim yok araştırılıyor. Operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına en ağır bedeller ödetiliyor. Henüz ulaşılamayanlar ise terör arananlar listesine ekleniyor.

    İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan bir web sitesi sayesinde aranılan teröristler de listeleniyor. Bakanlık, renkli kategorilere ayırmakla birlikte para ödülü de veriyor.

    Peki terörden arananlar nasıl öğrenilir? Terörden arananlara nasıl bakılır? İşte detaylar...

    TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİ

    Terörden arananlara nereden bakılır sorusuna yanıt olarak https://www.terorarananlar.pol.tr/ sitesi karşımıza çıkıyor.

    Ad-soyad ve terör örgütü seçeneğiyle arama yapılabileceği gibi devlet tarafından araması olanlar da listelerde yer alıyor.

    Kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere 5 kategoride sıralanan teröristlerin bulunması için her türlü imkanlar ortaya konuluyor.

    Terörden arananlara nasıl bakılır? Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu, Gri liste! #1

    Para ödülü

    “Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına Veya Delillerin Ele Geçirilmesine Ya Da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik” kapsamında verilebilecek para ödülü miktarları ise aşağıdaki gibidir:

    Kırmızı liste - 10 milyon TL'ye kadar,

    Yeşil liste - 3 milyon TL'ye kadar,

    Mavi liste - 2 milyon TL'ye kadar

    Turuncu liste - 1 milyon TL'ye kadar

    Gri liste - 500 bin TL'ye kadar.


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