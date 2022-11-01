Terörden temizlenen Ağrı Dağı eteklerine 31 yıl sonra dönüş

Tarlabaşı köyü sakinleri, 1991 yılında terörden dolayı boşalan köylerine 31 yıl sonra yeniden dönmeye başladı. Terörden temizlenen köyde 3 yeni ev yapıldı.

Terörden temizlenen bölgeler yaşam alanı olmaya devam ediyor...

Ağrı Dağı eteğinde yer alan Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Tarlabaşı köyü sakinleri, 1991 yılında terörden dolayı köylerini boşaltmak zorunda kaldı.

Bölgenin terörden temizlenmesi üzerine Tarlabaşı köyü sakinleri, ayrılmak zorunda kaldıkları köylerine 31 yıl sonra geri dönmeye başladı.

Yıkılan evler yerini yenisi alıyor

Ağrı Dağı eteğinde yer alan köye dönen köylüler, yıkılan evlerin yerine yeni evler yapıyor.

Terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar köyde su, elektrik eksikliklerin giderilmesi ile köye geri dönüş göçlerin hızlanacağını belirtiyor.

3 yeni ev yapıldı

An itibari ile köyde 3 yeni ev yapılırken kış ayının yaklaşması ile birlikte yeni yapıların önümüzdeki yıl yapılması planlanıyor.

"Köye elektrik, su gelirse köylüler geri gelir"

Şu an köyde tek kalan ve hayvanlarını meralarda otlatan İsmail Çatma, köylülerin su ve elektrik eksikliklerin giderilmesi ile döneceklerini söyleyerek, "1991 yılından bu yana köylerimiz boşaldı. Muhtarlık mührü de kaymakamlığa verildi. Bizim köyümüze su verilmesini istiyoruz. Yukarıdaki köy suyumuzu vermiyor, asıl suyumuz oradan geliyor.

Bize eğer su verirlerse hiç olmazsa arazilerimizi sularız, şu an köyde ben tek kalıyorum ama elektrik ve suyumuz gelirse köylünün yüzde 80'i, 90'ı köye geri döner. Vatandaşlar köye geri dönmek istiyor elektrik, su olmadığı için şu an dönemiyorlar. Köyde şu an 3 ev yapmışız bir ben yapmışım 3 yıldır yaptım.

Şu an çatısı daha duruyor, param yetmedi için yapmadım. Köye elektrik, su gelirse köylüler geri gelir. Çünkü ilçede hiçbir şey yok 2-3 dönümlük yer var o da ihtiyacımızı gideremiyor. Orada hayvan saklayamıyoruz. Bizim burada meramız çok, Ağrı Dağı eteğine kadar köyün merasıdır." dedi.